У Москві затримали вчителів та медиків, які вийшли на протест

За даними "ОВД-Инфо", сім осіб були затримані. Онлайн-видання Йод також повідомило про короткострокове затримання свого кореспондента, передає Дождь.

Пізніше їх відпустили без звинувачень у правопорушенні. Співробітники правоохоронних органів склали адміністративні протоколи та провели роз'яснювальні бесіди.

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Згідно з інформацією кореспондента "Йоду", всього в акції брали участь близько 40 осіб. Більшість з них - педагоги та лікарі, що залишилися без обіцяного житла.