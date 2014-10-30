У Москві затримали вчителів та медиків, які вийшли на протест

00:39, 30 жовтня 2014
Світ
0 0

Увечері 29 жовтня московська поліція затримала учасників мітингу поряд із будівлею мерії.

За даними "ОВД-Инфо", сім осіб були затримані. Онлайн-видання Йод також повідомило про короткострокове затримання свого кореспондента, передає Дождь.

Пізніше їх відпустили без звинувачень у правопорушенні. Співробітники правоохоронних органів склали адміністративні протоколи та провели роз'яснювальні бесіди.

Читайте такожПоловина росіян вважає можливим повторення сталінських репресій - опитування

Згідно з інформацією кореспондента "Йоду", всього в акції брали участь близько 40 осіб. Більшість з них - педагоги та лікарі, що залишилися без обіцяного житла.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter