Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через її агресію в Україні

Президент США продовжив чинність трьох пакетів санкцій, запроваджених у 2014 році адміністрацією Барака Обами.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік, до березня 2019-го року, чинність кількох пакетів санкцій, запровадження яких стосовно Російської Федерації було розпочато ще попередньою адміністрацією Барака Обами через окупацію Росією Криму.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зокрема, зазначається, що 6 березня 2014 року було видано виконавчий указ №13660, яким запроваджено національний надзвичайний стан через дії, які "підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету, та територіальній цілісності, і сприяють незаконному присвоєнню її майна".

У зв'язку з цим 16 березня 2014 року було видано виконавчий указ №13661, яким розширено діапазон застосування оголошеного надзвичайного стану через дії РФ відносно України. У цьому виконавчому указі згадується розміщення Росією своїх військ у Криму.

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Крім того, 20 березня 2014 року було видано виконавчий указ №13662, яким розширено сферу застосування обмежувальних заходів, передбачених в указах №13660 та №13661 у зв'язку з діями та політичними кроками РФ, і зокрема включаючи анексію Криму та застосування її сили в Україні, продовження підриву демократичних процесів в Україні, загрозу суверенітету і територіальній цілісності України.

19 грудня було видано указ №13685, яким здійснені додаткові кроки щодо російської окупації Криму.

"Дії та політика, вказані у цих виконавчих указах, продовжують створювати виняткову та надзвичайну загрозу національним інтересам та закордонній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини, проголошений 6 березня 2014 року національний надзвичайний стан, і заходи, схвалені у цей день, а також 16 березня 2014 року, 20 березня 2014 року і 19 грудня 2014 року з метою урегулювання питань, пов'язаних з цим надзвичайним станом, повинні залишатися в силі після 6 березня 2018 року. Тому, відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні стани (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим указом №13660", - йдеться у повідомленні Трампа.

Це повідомлення має бути опубліковане у Федеральному реєстрі офіційних документів США та передане Конгресу.