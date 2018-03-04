У Німеччині Соціал-демократи визначають майбутнє коаліції з Меркель - сьогодні оголосять результати голосування

Результати мають оголосити вранці 4 березня.

Вантажівка з листами ввечері суботи, 3 березня, прибув у штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні. У пошті - голоси членів партії щодо того, чи схвалюють вони коаліційну угоду і, відповідно, створення нової "великої коаліції" з блоком канцлера Ангели Меркель ХДС/ХСС. 120 чоловік в офісі партії ведуть підрахунок, очікується, що він триватиме всю ніч, повідомляє агентство новин dpa.

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У штаб-квартирі працюють спеціальні автомати для швидкого відкривання конвертів - вони здатні обробляти близько 20 тисяч листів в годину. В цілому могли проголосувати майже 464 тисячі соціал-демократів.У керівництві партії заявляють, що активність однопартійців при голосуванні була високою, і сподіваються на схвалення угоди. В 2013 році в аналогічному голосуванні майже 75 відсотків підтримали союз з консерваторами. В цей же раз після провального результату на виборах восени 2017 року чимало партійців хотіли б перейти в опозицію.

Опитування показували перевагу варіанту "за" коаліцію. Втім, якщо переможе варіант "ні" і урядова більшість не буде створено через рішення соціал-демократів, слово буде за президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайером. Тільки президент має право вносити на голосування в Бундестаг кандидатуру канцлера. Від того, як проголосують депутати, буде в підсумку залежати, чи в Німеччині незабаром новий уряд або нові вибори.