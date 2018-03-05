США звинуватили Росію в ігноруванні резолюції РБ ООН по Сирії

Адміністрація США закликає "припинити бойові дії" в Східній Гуті і навколо неї.

Російські літаки продовжують здійснювати бойові вильоти в районі Східної Гути (передмістя Дамаска), незважаючи на прийняту резолюцію Радбезу ООН про 30-денне гуманітарне перемир'я на всій території Сирії.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає РБК.

Читайте такожРадбез ООН прийняв резолюцію з вимогою гуманітарного перемир'я в Сирії«Росія продовжує ігнорувати [резолюцію Ради безпеки ООН від 24 лютого про 30 денному перемир'я] і вбивати ні в чому не винних цивільних осіб під хибним приводом контртерористичних операцій», — йдеться в заяві Білого дому.

З неї випливає, що в період з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські військові літаки здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів в день в район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім.

При цьому в заяві не зазначено, чи здійснювали російські військові бомбардування названих районів.

Білий дім у своїй заяві також закликав «просирійські сили негайно припинити атаки на медичну інфраструктуру і цивільних осіб».