Путін не розчарувався у Трампі і розраховує на домовленості та пошук компромісів зі США

Він вважає санкційну політику США ознакою слабкості, а не сили, і проявом некомпетентності.

Президент Росії Володимир Путін не розчарувався у президенті США Дональді Трампі і розраховує на домовленості і пошук компромісів з США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у документальному фільмі «Миропорядок 2018». В основу фільму покладено кілька інтерв'ю Путіна.

«Ні, у мене розчарування ніякого немає і бути не може. У чисто людському плані він справив на мене дуже хороше враження. Мені здається, що він зважений, проте при всій епатажності поведінки, до якої, мабуть, людина звикла у силу попереднього свого життєвого досвіду і роду діяльності. Коли ми говорили про справи, він вникає у проблеми, він комунікує, він слухає співрозмовника. З ним можна домовлятися, я бачу, з ним можна шукати якісь компроміси», - вважає Путін.

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«У мене розчарування зовсім не в партнері, а все більше розчарування у самій системі. Тут не може не бути розчарування, тому що вона демонструє явну неефективність і сама себе поїдає. А взаємодіяти з такою системою досить складно, тому що вона непередбачувана», - зазначив Путін.

Він заявив, що санкційна політика США - ознака слабкості, а не сили, і прояв некомпетентності. «Взяли гамузом усіх включили в якийсь список, усіх назвали ворогами. Це ознака слабкості, а не сили, коли всіх намагаються однієї хлопавкою дістати. Так не буває. Це прояв некомпетентності», - вважає Путін.