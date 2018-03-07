Напруженість у Лондоні зростає через критичний стан отруєного російського екс-шпигуна

Там сьогодні розглянуть перші результати розслідування антитерористичною мережею британської поліції того, що називають отруєнням в містечку Солсбері.

Британський уряд визначається з кроками у зв’язку з інцидентом із колишнім російським подвійним агентом Сергієм Скрипалем, який вже кілька днів перебуває у реанімації разом з донькою Юлією Скрипаль.

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Спеціальне засідання міністрів та керівників силових відомств сьогодні розгляне інформацію про перші результати розслідування антитерористичною мережею британської поліції того, що називають отруєнням в містечку Солсбері, передає Голос Америки.

Слідчі досі не повідомляють, чи вдалося з’ясувати, яка речовина спричинила “критичний стан” 66-річного колишнього полковника російської військової розвідки та його 33-річної доньки. Крім цього, медичної допомоги потребували кілька працівників служб, які працювали на місці інциденту, що стався у неділю 4 березня.

Газета Times, посилаючись на неназвані джерела, повідомила, що британська служба контррозвідки МІ5 розглядає справу Сергія Скрипаля, як спробу убивства, за якою стоїть Росія.

Вдова колишнього агента КГБ Олексадра Литвиненка, убитого в Лондоні радіоактивною отрутою в 2006 році, сказала газеті Independent, що репортажі з кадрами працівників поліції у спеціальних костюмах та повідомлення про підозру отруєння стали для неї страшним нагадуванням. Марина Литвиненко наголошує, що, на відміну від її чоловіка, який утік з Росії і був гучним критиком Путіна, Сергій Скрипаль опинився в Англії в результаті офіційного обміну шпигунами 2010 року і напевне почував себе у більшій безпеці.

Але інші британські часописи повідомляють, що за словами близьких Скрипаля, він таки остерігався за своє життя.

Daily Mail друкує статтю дослідника російської організованої злочинності Міші Гленні з твердженням, що Британія в останні десятиріччя стала магнітом для “брудних грошей та сумнівних осіб” з Росії. “Росіяни залишили помітний слід, особливо у Лондоні, купуючи наші газети, футбольні команди і будинки у найдорожчих районах. Вони роблять закупи у “Гарродсі”, тримають наплаву розкішні крамнички на Бонд стріт, посилають своїх дітей в наші найкращі школи і забезпечують безкінечною роботою наших юристів, менеджерів з приватних інвестицій, банкірів, а також авторів газетних колонок з плітками. Але часом, використаймо слова Бориса (Джонсона), Росія також діє як “злісна і руйнівна сила”, - вказує Гленні у статті.

Британська преса також аналізує попередні припущення, що за останні роки в країні зареєстровані десятки підозрілих випадків раптової смерті росіян, та людей пов’язаних з Росією, які могли стати жертвами убивств.