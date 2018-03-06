За день до отруєння російський шпигун звертався в поліцію з побоюваннями за своє життя - ЗМІ

Британські ЗМІ дізналися, що російський екс-ГРУшник побоювався за своє життя.

Колишній розвідник РФ Сергій Скрипаль незадовго до отруєння звернувся в поліцію і розповів про побоювання за своє життя.

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Як уточнює The Sun, він це зробив за день до отруєння.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великобританії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізований 66-річний громадянин РФ Сергій Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і приблизно удвічі молодшій від нього жінці стало зле в торговому центрі в Солсбері. Скрипаль служив у ГРУ Росії, у 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника.

У 2004 році його арештували, а у 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві і засудив його до 13 років тюрми. У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, які засуджені за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.