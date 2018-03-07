"Якась дикість": у МЗС РФ прокоментували ситуацію з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля

Представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила главу британського МЗС Бориса Джонсона у "ворожій діяльності".

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували заяву британських колег, які повідомляли про можливу причетність РФ до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала такі заяви "якоюсь дикістю" і звинуватила главу британського МЗС Бориса Джонсона у "ворожій діяльності", повідомляє ТАСС.

"Взагалі-то, є якісь процесуальні норми. Як людина, яка займається зовнішньою політикою і не має відношення до правоохоронних органів, робить такі заяви? Перш за все, потрібно провести якісь елементарні слідчі дії", - сказала Захарова.

Читайте такожБританська розвідка вважає Росію причетною до отруєння колишнього шпигуна – ЗМІНагадаємо, увечері 5 березня стало відомо, що у Великобританії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізували 66-річного громадянина РФ Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6. Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці приблизно вдвічі молодшій за нього (пізніше з'ясувалося, що це його дочка) стало погано в торговому центрі в Солсбері.

6 березня голова Комітету закордонних справ Великобританії Том Тугендхат заявив, що в отруєнні російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля є всі ознаки причетності РФ. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пообіцяв "міцну" відповідь, якщо причетність РФ до отруєння Скрипаля буде доведена.