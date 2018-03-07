В Ірані жінку засудили до двох років в'язниці за те, що зняла хіджаб на вулиці

Вирок їй винесли ще в кінці грудня 2017 року, але про нього стало відомо тільки зараз.

У столиці Ірану Тегерані жінку засудили до двох років в'язниці за те, що вона зняла хіджаб на одній з міських вулиць.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранське агентство Tasnim, передає Медуза.

Прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді заявив, що жінка (він не назвав її імені) "підбурювала до корупції шляхом публічного зняття хіджабу".

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Вирок їй винесли ще в кінці грудня 2017 року, але про нього стало відомо тільки зараз.

В Ірані для жінок ввели обов'язкове носіння хіджабу в публічних місцях після Ісламської революції 1979 року; за порушення цього правила їм загрожує до двох місяців в'язниці або штраф, еквівалентний 25 доларам.

У грудні 2017 року в країні почалися протести проти обов'язкового носіння хустки. Вони проходили в рамках акції «Білі середовища», яку запустила живе в США іранська активістка Масіх Алінежад. Вона закликала жінок одягати по середах білі хіджаби або не носити їх зовсім.

У лютому поліція Тегерана затримала 29 жінок, які приєдналися до акції. Правоохоронні органи заявили, що протестуючим проти носіння хіджабу будуть пред'являти звинувачення у підбурюванні до корупції та проституції; за це передбачено до 10 років в'язниці.