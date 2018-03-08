Десантний корабель США увійшов у Чорне море

Корабель повинен провести ряд навчань в регіоні.

Вчора, 7 березня, в Чорне море увійшов американський корабель-док USS Oak Hill LSD-51.

Як повідомляє "Думська", два дні тому в складі з'єднання з трьох великих десантних кораблів він пройшов Гібралтарську протоку. Повідомляється, що в чорноморському регіоні корабель повинен провести ряд навчань.

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"Ми маємо прекрасну можливість обмінятися тактикою, методами і процедурами з нашими союзниками. Це буде прекрасним відповіддю на кризу в цьому регіоні. Боєготовність партнерів життєво важлива для нас у досягненні успіху 6-го флоту США. Ми гостро усвідомлюємо, що присутність сил флоту і морської піхоти в Чорному морі демонструє незмінну прихильність в регіональній стабільності, безпеки на морі та колективному захисту наших союзників по НАТО", — зазначив полковник Фаррелл Дж. Салліван, командир 26 морський експедиційної групи.

Морські піхотинці візьмуть участь в американо-румунських навчаннях Spring Storm 2018, які пройдуть з 8 по 15 березня.

За повідомленням командування 6 флоту, вони призначені для підвищення бойової майстерності США і Румунії та зміцнення взаємодії морських сил. Навчання пройдуть в околицях Констанци.

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