У Сирії війська Асада окупували більшу частину Східної Гути

Таким чином була розділена навпіл територія, контрольована повстанцями.

Війська режиму Асада 7 березня взяли під контроль більше половини території району Східна Гута, таким чином розділивши навпіл територію, контрольовану повстанцями.

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сірійські ЗМІ і правозахисників.

Згідно інформації, підконтрольні Башару Асаду військові і бойовики посилили обстріл і бомбардування житлових кварталів, намагаючись відбити останній бастіон повстанців поблизу Дамаска.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, щонайменше 62 людини загинули, четверо з них - діти.

Причиною загибелі людей правозахисники називають бомбардування російської авіації, яка підтримує війська режиму Асада.

Лікарі і місцеві жителі скаржаться на інтенсивні обстріли і випадки задухи. Деякі звинувачують режим Асада у хімічній атаці з використанням хлорина в ніч на середу.

За словами хірурга однієї з лікарень Східної Гути, до медустанови доставили 29 дітей, яким було важко дихати.

Разом з тим, Рада Безпеки ООН провів 7 березня засідання за закритими дверима по ситуації у Східній Гуті. Зокрема, дипломати закликали до реалізації резолюції РБ ООН від 24 лютого, у якій потрібно встановити щонайменше 30-денне перемир'я в Сирії і доставити гуманітарну допомогу цивільним особам, які її потребують.

Спеціальний посланник ООН по Сирії Стеффан де Містура запропонував своє посередництво для переговорів з Москвою про відведення військ від Східної Гути. Інші дипломати його підтримали.

Як повідомляв УНІАН, в обложеному сирійськими військами передмісті Дамаска Східної Гуті за два тижні - з 18 лютого - внаслідок авіаударів і обстрілів загинули близько 600 осіб, більш 2000 отримали поранення.