США продовжать тиснути на Росію через дестабілізацію ситуації в Україні

"Кремлівська доповідь" та проведений Мінфіном США аналіз використовується для підготовки майбутніх адресних санкцій".

Влада США має намір продовжувати чинити тиск на Росію за те, що вона дестабілізує ситуацію в Україні.

Про це в ході засідання Атлантичної ради заявила заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер, передає РБК.

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"Ми також дуже сфокусовані на тому, щоб продовжувати чинити тиск на Росію за анексію Криму, корупцію, за те, що вона дестабілізує ситуацію в Україні, втручається у вибори, порушує права людини", - сказала вона.

Заступник глави Мінфіну США наголосила, що станом на сьогоднішній день, чинна адміністрація наклала санкції на 100 осіб та організацій з Росії й України. І це, за словами Манделкер, є лише частина тих зусиль, які Мінфін США приймає проти Росії.

Вона також нагадала "кремлівську доповідь" - список із російських політиків вищого рангу, голів держкомпаній, бізнесменів і олігархів, який в кінці січня Мінфін представив Конгресу. За словами заступника голови Мінфіну, цей список і проведений американським відомством аналіз використовується для підготовки майбутніх адресних санкцій".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану "кремлівську доповідь" - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції. У списку - 210 осіб.

Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, "інші високопоставлені політичні лідери" й олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

У той же час міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що Адміністрація президента Дональда Трампа введе фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.