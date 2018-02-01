У Мінфіні США пообіцяли ввести санкції проти фігурантів "кремлівської доповіді"

Мінфін США включив у звіт секретний додаток, щоб уникнути потенційного виведення активів фізичними та юридичними осами зі «списку», а також для запобігання розголошення конфіденційної інформації.

Міністерство фінансів США включило в кремлівську доповідь засекречену частину, в якій мова йде про майбутні економічні санкції проти фігурантів «чорного списку» наближених до президента РФ.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву прес-секретаря Міністерства фінансів Тоні Саєга.

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Після скарг демократів в Конгресі на те, що доповідь не супроводжується новими американськими санкціями за ймовірне втручання у вибори 2016 року, Саєг сказав, що зміст поширеного звіту не викривленим і його результатом стануть нові санкції. Таким чином він підтвердив слова голови Мінфіну Стівена Мнучіна, зазначає видання.

"Мінфін дав зрозуміти, що ми зосереджені на протидії дестабілізуючій діяльності Росії", – заявив Саєг.

За його словами, відомство включило у звіт секретний додаток, щоб уникнути потенційного виведення активів фізичними та юридичними особами зі «списку», а також для запобігання розголошення конфіденційної інформації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції. У списку - 210 осіб. Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

У той же час міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Трампа запровадить фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.