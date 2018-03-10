Американець, який зламав сенатору ребра в суперечці через купу cкошеної трави, визнав провину

Чоловік був розлючений тим, що Пол створив купу з обрізків cкошеної трави та чагарника близько до його земельної ділянки.

Сусід сенатора-республіканця Ренда Пола, який минулого року через суперечку щодо упорядкування подвір'я зламав американському сенатору шість ребер, визнав свою вину.

Як пише видання The Hill, чоловік без попередження накинувся на сенатора біля його будинку восени минулого року і збив його з ніг. Причиною зіткнення стало незадоволення чоловіка тим, як сенатор порядкував на своєму подвір'ї, передає Голос Америки.

Рене Бохер визнав себе винним за звинуваченням у особливо тяжкому злочині - нападі на члена Конгресу, який призвів до фізичних ушкоджень. Бохер пішов на угоду з обвинуваченням, яке домагається понад двох років ув'язнення для чоловіка.

За словами сенатора, чоловік був розлючений тим, що Пол створив купу з обрізків cкошеної трави та чагарника близько до його земельної ділянки. "Як хтось може так розлютитися через обрізки трави?", - наводить слова Пола The Hill.

Раніше сам сенатор розповів у "Твіттері", що внаслідок нападу лікарі виявили у нього шість поламаних ребер, а у грудній порожнині навколо легенів Пола накопичилась рідина.

Процес відновлення після травми законодавець назвав "пеклом наяву". Сказавши, що кілька тижнів не міг піднятись із ліжка без допомоги.