Черниця, яка судилася з Кеті Перрі, померла прямо на судовому засіданні

У 2015 році співачка вирішила придбати територію колишнього монастиря за 14,5 млн доларів, однак його колишні мешканці намагалися продати ділянку власниці місцевого ресторану.

Католицька черниця Кетрін Роуз Гольцман, яка кілька років брала участь у судовому провадженні з американською співачкою Кеті Перрі через продаж монастиря у Лос-Анджелесі, померла прямо під час судового засідання.

Як повідомляє «Русская служба BBC», Гольцман була однією з двох літніх черниць, які намагалися опротестувати в суді продаж співачці території колишнього монастиря.

У 2015 році Перрі вирішила купити ділянку за 14,5 млн доларів і перетворити його на житлову резиденцію, проте колишні мешканці монастиря (черниці Кетрін Роуз і Рита Келланан) виступили проти. Замість цього, черниці намагалися продати ділянку господині місцевого ресторану без схвалення архиєпархії.

Роуз і Келланан, в той же час, заявили, що їм неприємно передавати монастир і три гектари прилеглої території співачці, яка виконувала такі пісні як I Kissed A Girl ("Я поцілувала дівчину") і Ur So Gay ("Ти так схожий на гея").

За підсумками розглядів, Перрі та Католицькій церкві було присуджено компенсацію у майже 10 мільйонів доларів, так як їх адвокатам вдалося довести, що черниці не мали права продавати об'єкт.

Присяжні дійшли до висновку, що ресторатор Дена Холістер, яка збиралася перетворити ділянку на готель, навмисно намагалася зірвати угоду Перрі. Однак черниці не збиралися залишати боротьбу.

За кілька годин до смерті сестра Кетрін Роуз говорила з журналістами, і звернулася безпосередньо до зірки: "Кеті Перрі, будь ласка, зупиніться, Це не веде ні до чого хорошого, а тільки завдає болю багатьом людям".

Раніше суд у Єгипті засудив поп-співачку Шиму до двох років позбавлення волі «за заклики до розпусти» у відеокліпі на її пісню. У кліпі на пісню «I Have Issues» Шима зображує вчительку, яка перед класом, що складається з молодих чоловіків, ходить у нижній білизні і «провокаційно» їсть банан та інші фрукти.