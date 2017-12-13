В Єгипті співачку посадили на два роки до в'язниці через з'їдений перед чоловіками банан (відео)

Суд у Єгипті засудив поп-співачку Шиму до двох років позбавлення волі «за заклики до розпусти» у відеокліпі на її пісню, пише The Guardian.

Крім того, суд зобов'язав співачку виплатити штраф в 10 тисяч єгипетських фунтів (близько 15 тисяч гривень за поточним курсом). Таке саме покарання отримав і режисер кліпу Шими - Мохамед Гамаль. Вирок поки не набув чинності, у співачки і режисера є можливість його оскаржити, пише Meduza.

У кліпі на пісню «I Have Issues» Шима зображує вчительку, яка перед класом, що складається з молодих чоловіків, ходить у нижній білизні і «провокаційно» їсть банан і інші фрукти.

В консервативному Єгипті, пише газета, кліп викликав негативну суспільну реакцію. 18 листопада Шима була заарештована.

Співачка у своєму фейсбуці принесла вибачення, вказавши, що не очікувала, що буде піддаватись такому тиску через кліп.