У Росії назвали "цирковим шоу" звинувачення Британії в отруєнні екс-шпигуна Скрипаля

Захарова заявила, що це "чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає "цирковим шоу" те, що відбувається в британському парламенті у справі колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це вона заявила, коментуючи виступ прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей. Про це повідомляє "ТАСС".

"Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації", - заявила Захарова.

Вона також закликала Лондон розкрити підсумки розслідування справ Олександра Литвиненка і Бориса Березовського. "Перш, ніж складати нові казки, нехай хтось в королівстві розповість, чим закінчилися попередні - про Литвиненко, Березовського, Перепеличного і багатьох інших, хто загадково помер на британській землі. Гримпенська трясовина продовжує зберігати свої таємниці", - вважає представник МЗС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Посол Росії у Великобританії був викликаний для роз'яснень про походження використаної при отруєнні речовини - чи є це результатом "прямих дій" російської держави або результатом втрати контролю над запасами подібних речовин.

Якщо з боку Росії не буде відповіді, яка заслуговує довіри, отруєння Скрипаля буде вважатися незаконним використанням РФ сили на території Великобританії.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами.