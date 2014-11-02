У Мінську під час мітингу опозиції вигукували проукраїнські гасла
14:41, 02 листопада 2014Світ
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В Мінську кількасот активістів опозиційних політичних сил проводять акцію до Дня пам’яті жертв політичних репресій.
В Мінську проходить мітинг пам'яті жертв політрепресій / фото radiosvoboda.org
Учасники акції йдуть вулицями білоруської столиці до урочища Куропати, де в 1937 – 1941 роках жертвами радянського режиму стали, за різними підрахунками, від 40 до 200 тис. людей, передає радіо "Свобода".
Учасники ходи тримають у руках білоруські національні прапори, кілька українських стягів. Активісти скандують «Живє Бєларусь!», а також «Слава Україні! – Героям Слава!», «Слава нації! – Смерть ворогам!»
Опозиціонерів супроводжують співробітники міліції в чорному одязі. Особи в цивільному ведуть відеозйомку, але затримань не відбувається.
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