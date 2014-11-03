Європарламент засудив спроби Москви узаконити псевдовибори в «ДНР» і «ЛНР»

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив глава комітету ЄП у зв'язках з Україною, який також очолював делегацію спостерігачів на виборах 26 жовтня, Андрей Пленкович.

"Незаконні та нелегітимні вибори, проведені в частинах Донецької та Луганської областей в неділю 2 листопада, були організовані всупереч українському законодавству. Вони не можуть бути основою для вільного волевиявлення українських громадян і, відповідно, не будуть визнані ні Європейським парламентом, ні міжнародним співтовариством. Спроби Москви узаконити ці незаконно організовані вибори суперечать мінській угоді і можуть підірвати зусилля, спрямовані на пошук мирного вирішення конфлікту та реінтеграцію цих регіонів у правовий та конституційний простір України", - підкреслив Пленкович.

Читайте такожНа "виборах" в "ДНР" і "ЛНР" голосували військові з РФ і свійські тварини - РНБО

У цьому зв'язку він зазначив, що тільки ті вибори є дійсними, які здійснюються у відповідності з Конституцією та виборчим законом.

Пленкович наголосив, що Європейський парламент "рішучий у своїй підтримці України в проведенні реформ, орієнтованих на ЄС".