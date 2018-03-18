Посол Росії заявив, що отруту для Скрипаля могли взяти з британської лабораторії

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що в припущенні посла "немає жодної унції правди".

Посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що британська науково-дослідна лабораторія може бути джерелом походження отруйної речовини, яку застосували у Великій Британії проти Сергія Скрипаля і його дочки.

Про це повідомляє ВВС. "Коли у вас є нервово-паралітична речовина або щось подібне, ви перевіряєте її на певні зразки, які ви зберігаєте у своїх лабораторіях. І Портон-Даун, який, як ми тепер знаємо, є найбільшим військовим об'єктом в Сполученому Королівстві, займаються дослідженнями хімічної зброї, і він насправді лише у восьми милях від Солсбері", - сказав Чижов.

У той же час він зазначив, що у нього немає доказів, які підтверджують це припущення.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що в припущенні Чижова про Портон-Даун "немає жодної унції правди".

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"Це лише ще одна порожня спроба російського держави відвернути історію від фактів - Росія грубо порушила свої міжнародні зобов'язання", - сказав представник відомства.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в англійському Солсбері 4 березня. Велика Британія звинуватила Росію в причетності до замаху. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів, припинення контактів на високому рівні та перевірку підозрілих банківських рахунків росіян в якості відповіді на злочини. Москва заперечує звинувачення.