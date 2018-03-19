Заперечення Росії у справі Скрипаля стають дедалі абсурднішими - МЗС Британії

Там зазначили, що це класична російська стратегія приховати голку правди у стозі брехні і затьмарення.

Росія знаходить все абсурдніші заперечення у справі про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Читайте такожБританія має докази, що Росія таємно розробляла "Новачок"

"Російські заперечення стають все більш абсурдними. Одного разу вони кажуть, що ніколи не виготовляли "Новічок". Іншого разу, що виготовляли "Новічок", але усі його запаси були знищені. Ще іншого разу вони кажуть, що розробляли "Новічок", всі його запаси були знищені, але деякі з них містичним чином потрапили до Чехії, Швеції, Словаччини, США чи навіть Британії", - заявив Джонсон, передає ЄвроПравда.

"Я думаю, люди можуть побачити, що це класична російська стратегія приховати голку правди у стозі брехні і затьмарення", - додав британський міністр.

У своєму "Твіттері" Джонсон також повідомив, що обговорює інцидент у Солсбері з європейськими колегами та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном.

"Дуже сильна підтримка відповіді Великобританії з боку наших союзників, друзів та партнерів", - написав він.

Раніше посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що джерелом походження отруйної речовини може бути британська науково-дослідна лабораторія. А заступник комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що Великобританія могла отримати токсичну речовину "Новічок" від США.

Стокгольм відкидає заяви офіційного представника МЗС РФ про те, що Швеція могла бути джерелом отруйної речовини "Новічок", використаної для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.