Британія в ООН: Росія відповідає за отруєння Скрипаля і створення загрози мирним жителям Солсбері

Результати свого розслідування влада Великої Британії передала в Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Велика Британія вважає "досить імовірним", що Росія несе відповідальність за отруєння хімічною речовиною "Новачок" 4 березня в Солсбері Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив виконуючий обов'язки Постійного представника Великої Британії Джонатан Аллен, передає Центр новин ООН.

Джонатан Аллен повідомив, що британська поліція провела ретельне розслідування, в ході якого було встановлено, що хімічна речовина, використана в Солсбері, є речовиною нервово-паралітичної дії, що відноситься до класу бойових отруйних речовин, відомих під назвою "Новачок".

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Цю речовину, за словами представника Великої Британії, було виготовлено в Радянському Союзі і успадковано Росією. Отруйні речовини класу "Новачок" є високотоксичними отрутами, що перешкоджають нормальному функціонуванню нервової системи. За словами Джонатана Аллена, це не зброя, яку можна було б зробити без участі держави. Вона вкрай небезпечна і її виготовлення вимагає високого рівня знань і обладнання спеціальних державних лабораторій.

Результати свого розслідування влада Великобританії передали в Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Ми закликали технічний Секретаріат ОЗХЗ провести незалежну перевірку наших висновків. Ми будемо докладати всіх зусиль для прискорення цього процесу", - сказав представник Великої Британії.

Він підкреслив, що в Лондоні вважають, що поясненням цій ситуації можуть бути лише два можливих сценарії: або російська держава на британській території вчинила прямий напад із застосуванням хімічної зброї, або Росія втратила контроль над своїми запасами отруйних речовин нервово-паралітичної дії.

У зв'язку з цим Лондон попросив Москву надати пояснення. Москва, як сказав Джонатан Аллен, не "надала пояснень, що заслуговують на довіру, з чого можна зробити припущення, що вони втратили контроль".

"Пане голово, ми змушені прийти до висновку про те, що російська держава несе відповідальність за замах на пана Скрипаля і його доньку, і загрозу, яка була створена мирним жителям в Солсбері", - підкреслив Джонатан Аллен. Він сказав, що йдеться про незаконне використання сили на території Великої Британії та грубе порушення статті 2 Статуту ООН.

"Сотні британських громадян були під потенційною небезпекою ураження цією речовиною. В цьому сенсі це був невибірковий і зухвалий акт щодо Великої Британії", - заявив британський посол.

Він нагадав про необхідність дотримуватися Конвенції про заборону хімічної зброї і сказав, що його країна дотримується зобов'язань, прийнятих в рамках цього договору. Джонатан Аллен нагадав, що у вересні 2017 року в Росії були знищені арсенали хімічної зброї - на 10 років пізніше, ніж того вимагала Конвенція. Посол зазначив, що Росія не задекларувала в ОЗХЗ речовину "Новачок" і засоби її виробництва, як того вимагає Конвенція.

"А між тим, ми знаємо від російського вченого Віла Мірзаянова про те, що речовина "Новачок" була розроблена Радянським Союзом як частина арсеналу наступальної хімічної зброї та успадкована Російською Федерацією", - сказав британський дипломат.

Він додав, що, таким чином, Росія порушила положення Конвенції з хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною був госпіталізований 66-річний громадянин РФ Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю та його доньці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

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12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергія Скрипаля і його доньку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

13 березня Трамп заявив про готовність засудити Росію за отруєння Скрипаля в разі відповідного підтвердження.

14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.