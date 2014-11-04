У Венесуелі збили невідомий літак, що порушив повітряний простір країни

Про це пише ТАСС з посиланням на міністра оборони Владіміра Падріні Лопес, який одночасно очолює Оперативне стратегічне командування Національних боліваріанських збройних сил.

Літак King 200 був збитий в штаті Апуре, зазначив генерал на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. Він супроводжує повідомлення фотографією уламків двомоторного літака американського виробництва.

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Національна асамблея (однопалатний парламент) Венесуели ухвалила в травні 2012 року закон про захист повітряного простору, що дозволяє збройним силам збивати літаки, які не відповідають на вимогу військових льотчиків про приземлення.

В жовтні 2013 року президент країни Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела буде збивати літаки наркомафії.