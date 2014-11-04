Британські спецслужби шукають фахівців, які володіють російською та китайською мовами

Центр урядового зв'язку Великобританії, в чиї повноваження входить забезпечення радіоелектронної розвідки, почне набір російськомовних співробітників. Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Times.

Крім того, спецслужби Сполученого Королівства проводитимуть великий набір фахівців, які володіють китайською мовою.

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Як пише Times, пошук технічних фахівців пов'язаний з поширеними спробами проникнення в урядові системи повідомлення. Крім Центру урядового зв'язку, російськомовних співробітників набиратимуть МІ5 і МІ6. Рекрутинг починається листопада 2014 року. Інформація про набір вже з'явилася на їх офіційних сайтах.

Видання також зазначає, що раніше в ці відомства, в основному, набирали співробітників зі знанням арабської мови.