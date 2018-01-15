У Пермі в школі сталася бійка з ножами: ЗМІ озвучили різні версії інциденту (фото)
8 учнів постраждали через різанину в школі в Пермі.
У російській Пермі сталася різанина. За однією з версій, на школу напали двоє чоловіків у масках та з ножами, а після нападу в школі почалася пожежа.
За іншою, це була бійка між двома учнями, в якій обидва використовували ножі. Інші учні спробували розняти забіяк.
Нібито двоє учнів вирішили з'ясувати стосунки в стінах школи в Пермі, передає Telegram-канал Mash.
Читайте такожВ американській школі сталася стрілянина: загинуло троє людей
"При цьому обидва були озброєні ножами. Інцидент стався в навчальному закладі на вулиці Крупської. Однокласники спробували розняти забіяк", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждали 8 учнів. Серед поранених як ті, хто бився, так і ті, хто намагався перешкодити різанині.
Зазначається, що серед постраждалих у масовій різанині в школі в Пермі - вчитель. У нього серйозне ножове поранення в шию.
Пізніше стало відомо, що один з двох учнів, які влаштували поножовщину в школі в Пермі, затриманий.
Офіційні дані Міністерства охорони здоров'я Прикам'я про кількість постраждалих: в школі дев'ять потерпілих, з них жінка (вчитель) і дитина 16 років з пораненнями шиї в тяжкому стані, обоє направлені в міську клінічну лікарню №4, передає Telegram-канал "Лентача".
Спочатку ЗМІ повідомили, що в Пермі двоє невідомих в масках і з ножами напали на дітей та вчителів школи №127.
Нападники увійшли в школу не через головний вхід, де чергує охоронець. Чоловіки зайшли через інший вхід, двері їм хтось відкрив зсередини. Про це повідомляє місцеве видання 59.ру з посиланням на Міністерство територіальної безпеки Прикам'я.
Двоє невідомих у масках напали на школу в Пермі. Ймовірно постраждали учитель і кілька дітей. До місця НП виїхав губернатор Максим Решетніков, працює поліціяhttps://t.co/qyar7cYIF6pic.twitter.com/Kgu0K9dz6l— #говоритмосква (@govoritmsk) January 15, 2018