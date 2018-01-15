У Пермі в школі сталася бійка з ножами: ЗМІ озвучили різні версії інциденту (фото)

У російській Пермі сталася різанина. За однією з версій, на школу напали двоє чоловіків у масках та з ножами, а після нападу в школі почалася пожежа.

За іншою, це була бійка між двома учнями, в якій обидва використовували ножі. Інші учні спробували розняти забіяк.

Нібито двоє учнів вирішили з'ясувати стосунки в стінах школи в Пермі, передає Telegram-канал Mash.

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"При цьому обидва були озброєні ножами. Інцидент стався в навчальному закладі на вулиці Крупської. Однокласники спробували розняти забіяк", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждали 8 учнів. Серед поранених як ті, хто бився, так і ті, хто намагався перешкодити різанині.

Зазначається, що серед постраждалих у масовій різанині в школі в Пермі - вчитель. У нього серйозне ножове поранення в шию.

Пізніше стало відомо, що один з двох учнів, які влаштували поножовщину в школі в Пермі, затриманий.

Офіційні дані Міністерства охорони здоров'я Прикам'я про кількість постраждалих: в школі дев'ять потерпілих, з них жінка (вчитель) і дитина 16 років з пораненнями шиї в тяжкому стані, обоє направлені в міську клінічну лікарню №4, передає Telegram-канал "Лентача".

Спочатку ЗМІ повідомили, що в Пермі двоє невідомих в масках і з ножами напали на дітей та вчителів школи №127.

Нападники увійшли в школу не через головний вхід, де чергує охоронець. Чоловіки зайшли через інший вхід, двері їм хтось відкрив зсередини. Про це повідомляє місцеве видання 59.ру з посиланням на Міністерство територіальної безпеки Прикам'я.