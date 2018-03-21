При розпиленні газу з балончика у російській школі постраждали 39 учнів - ЗМІ

Обставини події у школі російського Волоколамська уточнюються.

39 дітей постраждали внаслідок розпилення балончика з газом у школі в підмосковному Волоколамську.

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Про це в середу повідомляє "Интерфакс", посилаючись на інформоване джерело.

"В результаті розпилення балончика в школі №2 Волоколамська 23 дитини були госпіталізовані, ще 16 допомога надана на місці", - сказав співрозмовник агентства.

Між тим місцеві жителі розповіли, що з ранку в місті стоїть особливо неприємний запах від полігону, й деякі вчителі і вихователі рекомендували батькам забрати дітей зі шкіл і дитячих садів додому.

Як повідомлялося, 21 березня вранці в одній зі шкіл Шадринська Курганської області РФ під час переови дівчинка 13 років з пневматичного пістолета, який належить її батькові, здійснила кілька пострілів. В результаті події синці і садна, попередньо, отримали сім учнів 7-го класу.