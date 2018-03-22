Екс-глава ЦРУ назвав причину «теплого ставлення» Трампа до Путіна

Колишній глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія може «щось мати» на президента США Дональда Трампа.

Колишній глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія може «щось мати» на президента США Дональда Трампа – саме тому глава Білого дому «тепло ставиться» до російського лідера Володимира Путіна.

Про це пише The Hill.

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«Я кажу, що, можливо, у росіян є щось, і тому Трамп неспокійний. Він знає краще кого-небудь з нас, чи є у росіян щось на нього чи ні», — сказав Бреннан.

Однак, за його словами, вкрай складно «пояснити» дії Трампа по відношенню до Путіна.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.