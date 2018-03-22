Екс-глава ЦРУ назвав причину «теплого ставлення» Трампа до Путіна
04:02, 22 березня 2018Світ
2902
Колишній глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія може «щось мати» на президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
Колишній глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія може «щось мати» на президента США Дональда Трампа – саме тому глава Білого дому «тепло ставиться» до російського лідера Володимира Путіна.
Про це пише The Hill.
Читайте такожТрамп назвав «доброю справою» знаходження спільної мови з Росією
«Я кажу, що, можливо, у росіян є щось, і тому Трамп неспокійний. Він знає краще кого-небудь з нас, чи є у росіян щось на нього чи ні», — сказав Бреннан.
Однак, за його словами, вкрай складно «пояснити» дії Трампа по відношенню до Путіна.
Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter