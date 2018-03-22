Екс-глава ЦРУ назвав причину «теплого ставлення» Трампа до Путіна

04:02, 22 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Про це пише The Hill.

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«Я кажу, що, можливо, у росіян є щось, і тому Трамп неспокійний. Він знає краще кого-небудь з нас, чи є у росіян щось на нього чи ні», — сказав Бреннан.

Однак, за його словами, вкрай складно «пояснити» дії Трампа по відношенню до Путіна.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін#голова ЦРУ