У Білорусі стратили людину

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна" з посиланням на матір загиблого Ольгу Грунову.

Ольга Грунова розповіла правозахисникам, що отримала поштове повідомлення, в якому значилося, що їй прийшла посилка "до запитання". В цій посилці були речі, в яких Олександр був одягнений під час перебування в камері смертників мінської в'язниці Володарки.

На день раніше правозахисникам стало відомо, що Олександру Грунову було відмовлено у помилування: його справа 13 жовтня надійшла до Гомельського обласного суду з відповідною позначкою.

Читайте такожУ Китаї стали рідше застосовувати смертну каруПідкреслимо, що в Білорусі смертні вироки, як правило, виконуються негайно, як тільки відмовлено в задоволенні прохання про помилування. Сім'ям або законним представникам засуджених не повідомляється дата виконання вироку і не гарантується останнє побачення з засудженим, після розстрілу тіло не видається родині для поховання і не повідомляється місце поховання.

Раніше в квітні були розстріляні 24-річний студент Павло Селюн і 45-річний Григорій Юзепчук. На сьогоднішній день правозахисникам відомо про ще одного засудженого, який очікує виконання вироку - 54-річного Эдуарда Ликова.