США: наближення російських військ до українського кордону - порушення Мінських домовленостей



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Держдепартаменту США Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Держдепартаменту США).

”Ми занепокоєні щодо будь-яких повідомлень, коли Росія вдається до дій, які призводять до ескалації ситуації, і саме переміщення військ безумовно буде одними з цих дій, і це буде порушувати Мінський протокол, який ми продовжуємо вимагати від усіх сторін дотримуватися”, - сказала Псакі, відповідаючи на питання про заяву Генерального секретаря НАТО щодо наближення російських військ до кордону з Україною.

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При цьому вона наголосила, що зі сторони як Росії, так і сепаратистів не було вжито зусиль для того, щоб реалізувати на практиці також і інші компоненти Мінських домовленостей, в тому числі звільнення всіх політичних заручників.

Крім того, вона вважає, що дії Росії навпаки ускладнюють дотримання режиму припинення вогню в умовах, коли узгоджені всіма сторонами Мінські домовленості є найкращим механізмом для подальшого просування у врегулюванні ситуації.