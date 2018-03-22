Глави держав і урядів ЄС висловили солідарність із Великобританією у справі Скрипаля

Учасники саміту ЄС не виключають запровадження санкцій щодо Росії.

Глави держав і урядів країн Євросоюзу висловлюють солідарність з Великою Британією у справі екс-полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля.

Про це йдеться у проекті заяви учасників саміту ЄС, прийнятій сьогодні, 22 березня, повідомляє DW.

Перед початком саміту в Брюсселі британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про «нахабну і нерозсудливу» атаку російської сторони на Велику Британію. Мей розцінює отруєння у Солсбері як «приклад російської агресії проти Європи та її найближчих сусідів».

У проекті заяви наголошується, що учасники саміту засудили напад на Скрипаля та поділяють позицію британської сторони про те, що за отруєнням з високою ймовірністю стоїть Росія.

Необхідно краще підготуватися до можливих нападів із застосуванням біологічної, хімічної або ядерної зброї, вважають у Брюсселі.

Крім того, глави держав і урядів ЄС вважають, що після відповідних заяв російської сторони щодо справи Скрипаля є необхідність зробити певні кроки. Зокрема, президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що будуть вжиті належні заходи для координації зусиль Євросоюзу та НАТО проти гібридних і військових загроз.

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Запровадження санкцій щодо Росії не виключає, зокрема, і депутат Європарламенту від Німеччини Манфред Вебер. Європейський союз має справу з «неоголошеною війною», зазначив політик. Він висловив переконання, що на спроби дестабілізації необхідно відповідати силою, а не наївністю.

Водночас видання наголошує, що представники таких країн, як Греція, Італія та Угорщина, неохоче погоджуються на рішення Брюсселя, спрямовані проти Москви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше в англійському Солсбері було госпіталізовано ще одного поліцейського, який розслідував отруєння Скрипаля. За наявними даними, він контактував з об'єктом, який імовірно мав "вторинне зараження" від нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії.

Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль і його дочка досі перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.