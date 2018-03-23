Трамп жартома порадив самому собі «не обиратися в президенти»
00:58, 23 березня 2018Світ
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Він також додав, що був більш популярний в ЗМІ до свого обрання президентом.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп порадив би самому собі в молодості не обиратися на пост глави держави.
Про це американський лідер сказав на «Саміті майбутнього покоління», на якому молоді американці спілкувалися з представниками Білого дому, повідомляє CNN.
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Один з учасників запитав Трампа, що б він порадив самому собі в 25-річному віці.
«Не обиратися в президенти», — пожартував Трамп.
Він також додав, що був більш популярний в ЗМІ до свого обрання президентом.
Раніше Трамп пожартував про свій імпічмент.
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