Трамп жартома порадив самому собі «не обиратися в президенти»

00:58, 23 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це американський лідер сказав на «Саміті майбутнього покоління», на якому молоді американці спілкувалися з представниками Білого дому, повідомляє CNN.

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Один з учасників запитав Трампа, що б він порадив самому собі в 25-річному віці.

«Не обиратися в президенти», — пожартував Трамп.

Він також додав, що був більш популярний в ЗМІ до свого обрання президентом.

Раніше Трамп пожартував про свій імпічмент.

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Теги: #США#Дональд Трамп