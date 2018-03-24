Рада нацбезпеки США порадила Трампу вислати російських дипломатів - CNN

Трамп уже знайомий із рекомендаціями і в даний момент їх обмірковує.

Рада національної безпеки США дала рекомендацію президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу про висилку російських дипломатів через отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело.

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Повідомляється, що в рекомендації не йдеться, скільком російським дипломатам варто залишити США — цю кількість рада назве пізніше. Також відомо, що Трамп уже знайомий з рекомендаціями і в даний момент їх обмірковує. Джерело заявило, що президент прийме рішення щодо них незабаром.

Раніше в.о. заступника держсекретаря США Хізер Науэрт заявила, що заяви Росії по справі Скрипаля безглузді.

Як повідомляв УНІАН, вислані з Росії британські дипломати вже повернулися в Лондон.