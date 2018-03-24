Рада нацбезпеки США порадила Трампу вислати російських дипломатів - CNN

04:05, 24 березня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело.

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Повідомляється, що в рекомендації не йдеться, скільком російським дипломатам варто залишити США — цю кількість рада назве пізніше. Також відомо, що Трамп уже знайомий з рекомендаціями і в даний момент їх обмірковує. Джерело заявило, що президент прийме рішення щодо них незабаром.

Раніше в.о. заступника держсекретаря США Хізер Науэрт заявила, що заяви Росії по справі Скрипаля безглузді.

Як повідомляв УНІАН, вислані з Росії британські дипломати вже повернулися в Лондон.

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Теги: #Росія#США#Дональд Трамп#дипломати РФ