Вислані з Росії британські дипломати вже повернулися у Лондон

Всього в Британію повернулися 48 осіб, включаючи сім'ї дипломатів.

У п'ятницю, 23 березня, 23 британських дипломати покинули Москву в рамках відповідних заходів Росії на висилку російських дипломатів з Лондона.

Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

"23 британських дипломати, вислані з британського посольства в Москві, благополучно повернулися до Великої Британії. Хочу офіційно висловити подяку їм і тим, хто залишається в Росії, за їх важку працю", - заявив він в Twitter.

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Чартерний рейс з Москви приземлився на королівській авіабазі Бріз Нортон о 15:59 за місцевим часом. Всього в Британію повернулися 48 осіб, включаючи сім'ї дипломатів, а також чотири собаки, повідомив представник МЗС Великої Британії Саймон Макдональд.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 23 британських дипломатів, а також наказало припинити діяльність Британської ради в зв'язку з неврегульованістю її діяльності.

Ці заходи були прийняті у відповідь на висилку російських дипломатів з Великої Британії в зв'язку з застосуванням хімічної зброї в британському Солсбері. Лондон вважає, що за отруєнням токсичною речовиною Новачок колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії стоїть Москва.