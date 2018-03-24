Цукерберга офіційно запросили роз'яснити витік даних перед Конгресом США

Про можливу дату проведення слухань у комітеті палати наразі не повідомляють.

Американські законодавці у п'ятницю офіційно запросили очільника компанії Facebook Марка Цукерберга пояснити на слуханнях в Конгресі США, яким чином дані 50 мільйонів користувачів потрапили в руки політичних консультантів Cambridge Analytica.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"На слуханнях розглянуть збір і продаж особистої інформації більш ніж 50 мільйонів користувачів Facebook, можливо, без їх попередження чи попередньої згоди і в порушення політики Facebook", - зазначили республіканець Грег Волден і демократ Франк Паллоне з комітету енергетики та торгівлі Палати представників у листі до Цукерберга.

Про можливу дату проведення слухань у комітеті палати наразі не повідомляють.

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Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Британія проводить розслідування щодо компанії Cambridge Analytica.

Правління Cambridge Analytica відсторонило генерального директора Александра Нікса.

Марк Цукерберг заявив, що через скандал компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, та обмежить доступ цих даних для розробників.