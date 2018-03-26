У Кемерово знайшлися живими п'ятеро людей зі зниклих на пожежі в торговому центрі

Тим, хто "вижив", пощастило не перебувати в ТЦ «Зимова вишня» під час пожежі.

У російському Кемерово поліція знайшла живими п'ятьох громадян, раніше заявлених як зниклі безвісти при пожежі в торговому центрі «Зимова вишня».

Про це повідомляє ГУ МВС РФ по Кемеровській області. Зазначається, що "ті, хто вижили" не перебували в ТЦ під час пожежі.

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«До теперішнього моменту поліцейські в ході оперативно-розшукових заходів знайшли живими 5 з 64 громадян, раніше заявлених як зниклі безвісти : трьох неповнолітніх, дівчину і хлопця. Як з'ясувалося, вони не перебували на місці трагедії», - зазначено в повідомленні обласного управління МВС в Кемерово.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерово стався в неділю. За останніми даними, загинули 56 осіб, чимало рахуються зниклими безвісти. У лікарнях залишаються десять осіб, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.

За попередніми даними, в торговому центрі не спрацювала пожежна сигналізація і не проводилася організована евакуація відвідувачів та співробітників.