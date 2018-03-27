Слідком РФ: персонал ТЦ в Кемерові втік від пожежі, покинувши дітей напризволяще

Працівники, які повинні були організувати евакуацію відвідувачів, втекли першими.

Основний склад персоналу торгового центру «Зимова Вишня» в Кемерові при виникненні пожежі втік, хоча повинен був забезпечити евакуацію відвідувачів.

Як повідомляє Telegram-канал Varlamov News, про це в доповіді російському президенту Володимиру Путіну заявив глава Слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін.

"Основний склад персоналу втік. Кинув напризволяще дітей і батьків. Ті працівники, які повинні відповідати за безпеку, за організацію евакуації – вони всі перші розбіглися. Там практично немає втрат з боку штату торгового центру", - заявив він.

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Він також вказав, що пожежна сигналізація у «Зимовій Вишні» не працювала ще з 19 березня, але заходів по усуненню цього недоліку не приймалося.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні виходи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.