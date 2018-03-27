У СК РФ підтвердили, що двері в кемеровському ТЦ заблокували для боротьби з безбілетниками

Сигналізація в торговому центрі "Зимова вишня" не працювала, а охоронець не став включати "тривожну кнопку" після займання.

У російському слідчому комітеті підтвердили, що багато дверей в ТЦ "Зимова вишня", жертвами пожежі в якій стали 64 людини, були заблоковані в тому числі і для боротьби з безбілетниками.

Про це повідомив глава слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає "ТАСС".

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Він також додав, що сигналізація в торговому центрі "Зимова вишня" не працювала, а охоронець не став включати "тривожну кнопку" після займання.

"Тобто система безпеки в цілому була фактично кинуто напризволяще і не функціонувала", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.