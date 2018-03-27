Слідство назвало найбільш імовірну причину пожежі в кемеровському ТРЦ

10:29, 27 березня 2018
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Згорілий ТЦ в Кемерово / REUTERS

Про це глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів президентові РФ Володимиру Путіну, передає "ТАСС".

"Або це самозаймання електрики, яку замкнуло, або це версія, в яку ми менше віримо, - застосування відкритого вогню", - зазначив він. Бастрикін зазначив, що для остаточної відповіді на це питання призначили експертизи.

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Бастрикін зазначив, що слідство вже затримало п'ятьох людей по кримінальній справі, порушеній у зв'язку з пожежею.

Він додав, що сигналізація в торговому центрі "Зимова вишня" не працювала, а охоронець не став включати "тривожну кнопку" після займання, його поведінці слідство "не може дати розумного пояснення".

"Тобто система безпеки в цілому була фактично кинута напризволяще і не функціонувала", - констатував глава СК. Крім того, багато дверей було заблоковано, у тому числі для боротьби з безбілетниками.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #пожежа#Кемерово