Слідство назвало найбільш імовірну причину пожежі в кемеровському ТРЦ

У СК РФ підтвердили, що багато дверей в ТЦ були заблоковані, в тому числі для боротьби з безбілетниками.

Версія про коротке замикання як причину пожежі в ТЦ в російському Кемерово залишається найбільш пріоритетною для слідства.

Про це глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів президентові РФ Володимиру Путіну, передає "ТАСС".

"Або це самозаймання електрики, яку замкнуло, або це версія, в яку ми менше віримо, - застосування відкритого вогню", - зазначив він. Бастрикін зазначив, що для остаточної відповіді на це питання призначили експертизи.

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Бастрикін зазначив, що слідство вже затримало п'ятьох людей по кримінальній справі, порушеній у зв'язку з пожежею.

Він додав, що сигналізація в торговому центрі "Зимова вишня" не працювала, а охоронець не став включати "тривожну кнопку" після займання, його поведінці слідство "не може дати розумного пояснення".

"Тобто система безпеки в цілому була фактично кинута напризволяще і не функціонувала", - констатував глава СК. Крім того, багато дверей було заблоковано, у тому числі для боротьби з безбілетниками.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.