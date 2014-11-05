Росіяни не хочуть бачити "ДНР" і "ЛНР" у складі РФ - опитування

Росіяни не хочуть бачити так звані "ДНР" і "ЛНР" в складі Російської Федерації.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. Зокрема, прийняти ДНР і ЛНР до складу Росії згодні лише 11% опитаних. Читайте такожПоловина росіян вважає можливим повторення сталінських репресій - опитування 43% опитаних пропонують Росії зайняти позицію невтручання в щодо підконтрольних бандитам ДНР і ЛНР. За визнання ДНР і ЛНР виступає 23% респондентів. Опитування проводилося 18-19 жовтня.

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