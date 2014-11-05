Росіяни не хочуть бачити "ДНР" і "ЛНР" у складі РФ - опитування
22:57, 05 листопада 2014Світ
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Росіяни не хочуть бачити так звані "ДНР" і "ЛНР" в складі Російської Федерації.
REUTERS
Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.
Зокрема, прийняти ДНР і ЛНР до складу Росії згодні лише 11% опитаних.
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43% опитаних пропонують Росії зайняти позицію невтручання в щодо підконтрольних бандитам ДНР і ЛНР.
За визнання ДНР і ЛНР виступає 23% респондентів.
Опитування проводилося 18-19 жовтня.
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