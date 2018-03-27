Трагедія в Кемерові: віце-губернатор став на коліна перед місцевими жителями (фото)

Зараз на площі Кемерова залишаються ще кілька сотень людей.

Віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов на колінах попросив вибачення у городян за трагедію в ТЦ "Зимова вишня".

На головній площі Кемерова зранку триває стихійний мітинг. Через сім годин після його початку представники адміністрації запропонували всім розійтися, однак учасники зустріли ці слова несхвальним гулом. Після цього звукопідсилювальну апаратуру, надану мерією, відключили, передає "РИА Новости".

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Цивільов намагався говорити в мікрофон, але помітивши, що він не працює, звернувся до присутніх безпосередньо.

"Я хотів би попросити у вас пробачення", — й опустився на коліна. Через десять секунд він піднявся і пояснив: "Здавна на Русі люди ставали на коліна, щоб попросити вибачення". Люди почали аплодувати.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.