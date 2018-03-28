Пожежа в Кемерові: віце-губернатора області звільнили з посади - ЗМІ

Також звільнена начальник департаменту внутрішньої політики Ніна Лопатіна.

Віце-губернатора Кемеровської області Олексія Зеленіна звільнили з посади. Також звільнена начальник департаменту внутрішньої політики Ніна Лопатіна.

Про це агенству "Інтерфакс" повідомив поїнформоване джерело.

Читайте такожВіце-губернатор Кузбасу назвав мітинг в Кемерові "спланованою акцією з дискредитації влади""Зняті з посад заступник губернатора Олексій Зеленін і начальник департаменту внутрішньої політики Ніна Лопатіна", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що місце Зеленіна займатиме перший заступник голови Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатіної - її заступник Валентина Назимок.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 березня, під час стихійного мітингу, присвяченого трагедії в торговому центрі, заступник губернатора Кемеровської області заявив, що чоловік, який втратив пожежі всю сім'ю, "піариться на горі".

Нагадаємо, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.