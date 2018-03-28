Рятувальник, що одним з перших прибув на місце пожежі в Кемерові, розповів про побачене

У рятувальників не було інформації про точне число людей, що знаходились всередині торгового центру.

У кемеровських пожежних, що прибули першими до палаючого торгового центру «Зимова вишня», не було інформації про точне число людей, що знаходились всередині торгового центру.

Про це повідомляє «Газета Кемерова» з посиланням на начальника кемеровської пожежної частини № 1 Ігоря Сорокіна.

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«Найстрашніше було те, що всередині знаходилися діти. Було щільне задимлення, високі температури», - каже рятувальник.

За його словами, він сам врятував двох. «Ми рухалися по центральних сходах. Побачив на третьому поверсі жінку, яка сиділа, закривши обличчя руками. Запитав, як вона себе почуває, у відповідь та махнула головою. Ми одягли їй на голову рятувальний пристрій і вивели до швидкої допомоги», - розповів він. Друга його врятована - застрягла в ліфті відвідувачка ТЦ, її пожежний вивільнив, розбивши сокирою скла і огорожі ліфтової шахти.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.