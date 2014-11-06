Путін у купальнику Бората став героєм ночі Гая Фокса в Британії
13:26, 06 листопада 2014Світ
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Одним з героїв карнавальної ходи на день Гая Фокса (традиційне британське свято) став російський президент Володимир Путін.
Reuters
Російського президента прокатали на танку в образі відомого кіноперсонажа Бората на півдні країни - в містечку Льюїс.
Також у соцмережах поширюються світлини, де возили Путіна з голим торсом, автоматом і уламками малайзійського Боїнга.
@_truthtopower_
@_truthtopower_
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