Путін у купальнику Бората став героєм ночі Гая Фокса в Британії

13:26, 06 листопада 2014
Світ
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Одним з героїв карнавальної ходи на день Гая Фокса (традиційне британське свято) став російський президент Володимир Путін.

Reuters

Російського президента прокатали на танку в образі відомого кіноперсонажа Бората на півдні країни - в містечку Льюїс.

Також у соцмережах поширюються світлини, де возили Путіна з голим торсом, автоматом і уламками малайзійського Боїнга.

@_truthtopower_

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