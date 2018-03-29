У центрі Петербурга горить найбільший універмаг, пожежі присвоєно підвищений рівень складності (відео)

Пожежа у будівлі 20-го століття почалася на другому поверсі, відвідувачі і персонал були евакуйовані.

У центрі Петербурга загорівся найбільший універсальний магазин міста — "Будинок ленінградської торгівлі". Пожежа у будівлі 20-го століття почалася на другому поверсі, відвідувачі і персонал були евакуйовані.

Про це повідомляє місцевий портал "Невські новини".

Пожежі присвоїли підвищений номер складності через загрозу розповсюдження вогню. На даний момент вогнище пожежі загасили пожежники продовжують працювати всередині будівлі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.