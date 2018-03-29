Чоловік, який втратив у пожежі в Кемерові всю сім'ю, розповів про глядача, що закрив двері в кінозал

За словами кемеровчаніна, що отримав доступ до записів з камер, рішення замкнути двері і чекати рятувальників прийняв один з глядачів.

Житель російського Кемерова Ігор Востріков, який втратив у пожежі в "Зимовій вишні" трьох дітей, дружину і сестру, отримав доступ до записів камер спостереження ТРЦ і з'ясував, чому двері в один з кінозалів виявилися закриті.

Чоловік виклав у соцмережі відео, в якому стверджує, що спочатку всі двері в кінозали ТРЦ були відкриті.

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"Люди вибігали, але залишилися тільки в залі, де йшов мультик. Діти забарилися і коли вони дісталися до виходу, в коридорі був страшенний, абсолютно непроглядний дим. Якийсь чоловік вирішив замкнути двері, закласти щілини і чекати рятувальників, але рятувальники туди не прибули", - сказав він.

При цьому, за його словами, чоловік, що закрив двері зумів врятуватися.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.