В Казахстані заблокували сайти, на яких шукають найманців для боїв на Донбасі

Про це повідомляють "Новости-Казахстан" з посиланням на Генпрокуратуру країни.

«За розпорядженням Генеральної прокуратури Комітетом зв'язку, інформатизації та інформації Міністерства з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан заблокований доступ до відеоматеріалів, які містять ознаки пропаганди/виправдання тероризму, а також інтернет-ресурсів, що мають ознаки закликів до участі в бойових діях на території України», - повідомили у відомстві.

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У той же час, видання відзначає, що, незважаючи на кримінальну відповідальність (позбавлення волі строком до семи років), найманці з Казахстану продовжують виїжджати в "гарячі точки" на території Афганістану, Іраку, Сирії, а також України.