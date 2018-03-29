У Кемеровській області РФ загорівся автобус з дітьми

У салоні знаходилися 11 чоловік — водій, дев'ять дітей і супроводжуючий.

У Кемеровській області Росії загорівся автобус, що перевозив дитячу волейбольну команду.

Про це повідомляє газета «Известия».

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За попередньою інформацією, у автобуса загорівся мотор. У салоні знаходилися 11 чоловік — водій, дев'ять дітей і супроводжуючий.

Дорослі самостійно загасили загоряння. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині загорівся дитсадок: евакуювали майже сотню дітей, співробітниця вистрибнула з вікна.