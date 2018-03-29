На Донеччині загорівся дитсадок: евакуювали майже сотню дітей, співробітниця вистрибнула з вікна
Напередодні у будівлі дитячого дошкільного закладу у м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області сталася пожежа.
Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, займання сталося в одній з кімнат на 2-му поверсі.
«До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 93 дитини та 32 особи персоналу закладу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одна зі співробітниць дитсадка, логопед-дефектолог, у прагненні якнайшвидше залишити місце пожежі, вистрибнула з вікна другого поверху. В результаті вона дістала переломи кісток тазу, її госпіталізували до Центральної міської лікарні Бахмута.
Пожежу було ліквідовано, а причину її виникнення та завдані збитки зараз встановлюють фахівці, додали в ДСНС.
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