На Донеччині загорівся дитсадок: евакуювали майже сотню дітей, співробітниця вистрибнула з вікна

Постраждала одна працівниця дитсадка, яка вистрибнула з вікна. В результаті з переломами кісток тазу її госпіталізували в міську лікарню Бахмута.

Напередодні у будівлі дитячого дошкільного закладу у м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області сталася пожежа.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, займання сталося в одній з кімнат на 2-му поверсі.

«До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 93 дитини та 32 особи персоналу закладу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна зі співробітниць дитсадка, логопед-дефектолог, у прагненні якнайшвидше залишити місце пожежі, вистрибнула з вікна другого поверху. В результаті вона дістала переломи кісток тазу, її госпіталізували до Центральної міської лікарні Бахмута.

Пожежу було ліквідовано, а причину її виникнення та завдані збитки зараз встановлюють фахівці, додали в ДСНС.

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