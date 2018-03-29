"Помста за Івана Грозного": Джонсон нарахував понад 20 безглуздих домислів РФ щодо отруєння Скрипаля

Також він дуже радий, що 27 країн вирішили "більше не слухати цю дурню".

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон впевнений, що "зараз настав момент, коли світ відмовився і далі вислуховувати виснажливі потоки російської брехні, крутійства і міжконтинентальної балістичної брехні".

Про це він сказав під час виступу на традиційному банкеті, який влаштував для глав дипломатичних представництв зарубіжних країн лорд-мер лондонського ділового району Сіті, текст заяви якого опублікований на сайті британського уряду.

"Спочатку нам говорили, що речовини «Новачок» ніколи не було. Потім сказали, що вона була, але тепер вся знищена. Потім заявили, що його запаси знайшлися у Швеції, Чехії, Словаччині чи США. А днями взагалі назвали творцем «Новачка» [прем'єр-міністра Великобританії] Терезу Мей. За ці дні ми почули, що Сергій Скрипаль міг постраждати від передозування. Що він вирішив покінчити з собою і заодно намагався вбити свою дочку. Що цей замах на вбивство — помста за те, як Великобританія нібито отруїла Івана Грозного. Або що це все для зриву чемпіонату світу. МЗС Великобританії нарахував уже 24 версії цих безглуздих домислів. Я дуже радий, що 27 країн вирішили більше не слухати цю дурню", - сказав Джонсон.

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Також він вважає, що ситуація нагадує початок роману «Злочин і покарання».

"Ми всі знаємо, хто винен. Питання в тому, чи зізнається він сам, або його зловлять", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії. Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ.

Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі. Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Сьогодні,

27 березня, у Польщі повідомили, що загалом вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.