Жителям російського Волоколамська почали видавати респіратори і маски - введено режим підвищеної готовності

Наразі у Волоколамську введено режим підвищеної готовності.

Влада Волоколамська спільно з ГУ МНС по Московській області роздають місцевим жителям маски і респіратори у зв'язку зі складною ситуацією на сміттєвому полігоні "Ядрово".

Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на прес-службу підмосковного ГУ МНС РФ.

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"За запитом жителів охочим видають респіратори і маски", - повідомили у главку. Владою Волоколамська прийнято рішення закупити ще одну партію засобів індивідуального захисту для жителів міста.

"При необхідності та за зверненнями місцевого населення вони також будуть роздаватися жителям", - сказали в ГУ МНС.

Нагадаємо, жителі Волоколамського району неодноразово скаржилися на погані умови життя поблизу "Ядрова" і неприємний запах, який поширюється зі звалища. У зв'язку з цим вони провели мітинги з вимогою закрити і рекультивувати полігон. 21 березня 77 школярів муніципалітету звернулися до лікарів через погане самопочуття. Жителі пов'язували це з черговим викидом звалищного газу з "Ядрова", але аналізи не підтвердили цих припущень.